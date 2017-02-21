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Жителей двух подъездов общежития на улице Ударной попросили съехать до 6 марта

17:39 | 21.02.2017 | ЖКХ

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Пенза, 21 февраля 2017. PenzaNews. Представители администрации Октябрьского района Пензы уведомили жильцов второго и третьего подъездов разрушающегося дома №35 на улице Ударной о необходимости освободить занимаемые помещения до 6 марта.

Жителей двух подъездов общежития на улице Ударной попросили съехать до 6 марта

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии Пензы, в ходе комиссионного обхода, состоявшегося в минувший понедельник, 20 февраля, собственникам и нанимателям жилых помещений разъяснили, что в связи с техническим заключением о состоянии основных конструкций дома будут проведены работы, направленные на повышение уровня общей устойчивости здания.

«Освободить занимаемые жилые помещения необходимо во избежание угрозы обрушения, причинения вреда жизни и здоровью людей и в целях обеспечения безопасности», — добавили в администрации Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2015 году межведомственная комиссия признала дом №35 на улице Ударной в Пензе аварийным, подлежащим реконструкции. Постоянной управляющей компании у него нет. Временная УК — «ЖЭМУП-7» — в 2016 году инициировала общее собрание жильцов по данному вопросу, однако из-за несогласия людей к работам так и не приступили.

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18 декабря 2016 года обрушилась часть кирпичной кладки в подъезде №1. Было принято решение отключить подъезд от коммуникаций для проведения работ по усилению несущих конструкций.

25 января 2017 года жильцы первого подъезда освободили свои квартиры, доступ в него был ограничен, все двери — опечатаны.

5 февраля произошло обрушение балкона одной из квартир первого подъезда. 8 февраля стало известно о начале разработки нового технического решения по усилению конструкций.

По данным администрации Пензы, в доме №35 на улице Ударной в Пензе 243 квартиры. Из них 12 — муниципальные, остальные принадлежат собственникам, многие из которых имеют другое жилье и отказываются вкладывать средства в ремонт дома.
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