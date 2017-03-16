Специалисты КБ «Стрелка» представили предложения по благоустройству скверов в Пензе ЖКХ

Пенза, 16 марта 2017. PenzaNews. Специалисты авторитетного московского консалтингового бюро «Стрелка» представили свои предложения по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства скверов Пензы в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в четверг, 16 марта.

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В нем приняли участие представители областного правительства, вице-мэр Ирина Ширшина, начальник управления градостроительства и архитектуры городской администрации Магомед Агамагомедов, и.о. начальника управления капитального строительства Пензы Игорь Умнов и другие ответственные лица.

«Участники встречи обсудили ряд организационных вопросов и пошаговую стратегию реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства скверов Пензы», — прокомментировали в пресс-службе мэрии.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» призван обеспечить комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов. Срок реализации — с ноября 2016 года по февраль 2021 года. Проект предусматривает более активное участие граждан в формировании и реализации муниципальных программ по благоустройству.

В 2017 году на реализацию проекта из федерального бюджета планируется направить 20 млрд. рублей на благоустройство и 500 млн. рублей на парки. С учетом средств регионов общая сумма составит 27,2 млрд. рублей.

В Пензе муниципалитет получит на реализацию проекта свыше 165 млн. рублей, из них почти 147 млн. рублей составят субсидии из федерального бюджета, более 18 млн. рублей — из областного.