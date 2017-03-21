В доме на улице Ударной в Пензе произошло новое обрушение ЖКХ

Пенза, 21 марта 2017. PenzaNews. Новое обрушение произошло в первом подъезде аварийного дома №35 на улице Ударной в Пензе.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На первом этаже там, где ранее рухнул балкон, обвалилась кирпичная кладка. По соседству на гору кирпичей выпало деревянное окно.

Невооруженным взглядом видно, что разрушения пошли дальше — по бокам от окон, на месте которых теперь зияют черные дыры, а также наверху, где по сравнению с началом февраля внешний вид стены также претерпел значительные изменения в худшую сторону.

Читайте также

Тема продления программы переселения нашла отклик на федеральном уровне — мэр Пензы

В настоящее время доступ в первый подъезд закрыт в целях безопасности. В нем сейчас никто не проживает. На входной двери указан телефон, по которому собственники могут обратиться в случае необходимости получения доступа в жилые помещения.

В других подъездах пока остаются люди.

Ранее было принято решение о проведении независимой строительной экспертизы для разрушающегося дома №35 на улице Ударной в Пензе. Если реконструкция дома будет признана нецелесообразной, жильцам предстоит обратиться с заявлением в межведомственную комиссию о признании его подлежащим сносу для включения в программу расселения.