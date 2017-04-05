Пензенский губернатор и руководитель «Т Плюс» обсудили вопросы теплоснабжения ЖКХ

Пенза, 5 апреля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обсудил с исполняющим обязанности генерального директора ПАО «Т Плюс» Денисом Паслером, назначенным на эту должность менее месяца назад, меры, которые необходимо предпринять для организации бесперебойного теплоснабжения потребителей.

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Иван Белозерцев напомнил о крупной аварии на ТЭЦ-1, из которой без тепла в Пензе остались сотни домов, и призвал не допустить подобных происшествий в будущем.

Также губернатор подчеркнул, что ремонтом инженерных коммуникаций необходимо заниматься на системной основе, вкладывая средства в развитие сетевого хозяйства.

В свою очередь Денис Паслер выразил готовность к сотрудничеству и сообщил, что в 2017 году компания «Т Плюс» намерена направить на ремонт теплосетей в Пензе на 200 млн. рублей больше, чем в 2016-м.

«Мы планируем существенно увеличить объемы ремонта и реконструкции сетей в этом году и отреагируем на все возникшие вопросы», — сказал он.

Участники встречи также обсудили тарифное регулирование в сфере теплоснабжения, утверждение инвестпрограммы ПАО «Т Плюс» и порядок внесения платы за потребленные энергетические ресурсы.