15:46:31 Среда, 5 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Пензенский губернатор и руководитель «Т Плюс» обсудили вопросы теплоснабжения

15:05 | 05.04.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 5 апреля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обсудил с исполняющим обязанности генерального директора ПАО «Т Плюс» Денисом Паслером, назначенным на эту должность менее месяца назад, меры, которые необходимо предпринять для организации бесперебойного теплоснабжения потребителей.

Пензенский губернатор и руководитель «Т Плюс» обсудили вопросы теплоснабжения

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Иван Белозерцев напомнил о крупной аварии на ТЭЦ-1, из которой без тепла в Пензе остались сотни домов, и призвал не допустить подобных происшествий в будущем.

Также губернатор подчеркнул, что ремонтом инженерных коммуникаций необходимо заниматься на системной основе, вкладывая средства в развитие сетевого хозяйства.

В свою очередь Денис Паслер выразил готовность к сотрудничеству и сообщил, что в 2017 году компания «Т Плюс» намерена направить на ремонт теплосетей в Пензе на 200 млн. рублей больше, чем в 2016-м.

«Мы планируем существенно увеличить объемы ремонта и реконструкции сетей в этом году и отреагируем на все возникшие вопросы», — сказал он.

Участники встречи также обсудили тарифное регулирование в сфере теплоснабжения, утверждение инвестпрограммы ПАО «Т Плюс» и порядок внесения платы за потребленные энергетические ресурсы.
Актуальное
Читайте также
В «Пензаэнерго» призвали соблюдать правила электробезопасности во время сельхозработ Спортобъекты Пензы предложат скидки во Всемирный день здоровья
Открытую площадку «Jazz May» помогут спроектировать архитекторы объединения «Вещь!» Пензенская область вновь показала максимальную социально-политическую устойчивость
Пловчиха из Пензы завоевала еще две золотые медали на ЧР в Саранске В Пензенской области семь работников бюджетной сферы получат жилищные выплаты
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама