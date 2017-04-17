Пензенский губернатор призвал завершить ремонт теплосетей к сентябрю ЖКХ

Пенза, 17 апреля 2017. PenzaNews. Основные работы по ремонту теплосетей в Пензе и области должны быть выполнены в весенне-летний период. Такую задачу перед ответственными чиновниками поставил губернатор Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 17 апреля.

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«Особенно я хотел обратить внимание на ремонт сетей в городе Пензе», — отметил глава региона, напомнив, что с компанией «Т Плюс» достигнута договоренность об увеличении денежных средств на капитальный ремонт в 2017 году.

Он поручил зампреду областного правительства Дмитрию Семенову и начальнику управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона Михаилу Панюхину проанализировать графики ремонтных работ, подготовленные в муниципалитетах, и взять ход выполнения работ на личный контроль.

«[Необходимо] приступить к работам немедленно, не откладывать на сентябрь, октябрь, а то и ноябрь», — подчеркнул Иван Белозерцев, добавив, что основной объем должен быть выполнен до конца июля, а все ремонтные работы следует завершить к 1 сентября.