В Пензенской области на улучшение уличного освещения направят около 28 млн. рублей ЖКХ

Пенза, 17 апреля 2017. PenzaNews. Бюджетные средства в размере 27 млн. 560 тыс. рублей будут направлены на реализацию программы по совершенствованию наружного освещения в Пензенской области в 2017 году. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Дмитрий Семенов.

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«За эти деньги будет установлено вновь 4 тыс. 392 светоточки», — уточнил он в ходе оперативного совещания в правительстве области в понедельник, 17 апреля.

Дмитрий Семенов добавил, что второе направление — привлечение частных инвестиций для улучшения уличного освещения с последующей экономией бюджетных средств на оплату электроэнергии.

«Речь идет о реализации энергосервисных контрактов, которые позволяют производить замену неэффективного светопотребляющего оборудования и светильников на более эффективные и расплачиваться с инвестором за счет экономии расходов на электрическую энергию», — пояснил зампред областного правительства.

Он сообщил, что по итогам мартовской выставки в ЦНТИ московская компания вышла с предложением модернизировать 470 и 340 светоточек в Шемышейке и Беково соответственно.

По словам Дмитрия Семенова, если это предложение будет признано эффективным, то возможно сотрудничество по следующим городам и поселкам: Кузнецк — 7 тыс. светоточек, Каменка — 1 тыс. 769, Спасск — 300, Башмаково — 620, Земетчино — 520, Русский Камешкир — 110 и Малая Сердоба — 250.

Зампред правительства Пензенской области отметил, что также есть предложение от компании «Ростелеком», касающееся более 2 тыс. светоточек в Пензе, 473 в Мокшане и 323 в Бессоновке.

Он отметил, что, согласно расчетам, регион получит реальную экономию через 5 лет.

«Это первый шаг», — подчеркнул Дмитрий Семенов, комментируя запланированные в рамках программы мероприятия.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев призвал обратить внимание на два важных аспекта — чтобы услуга по уличному освещению была оказана на должном уровне, а также чтобы не было дополнительной нагрузки на бюджет.

Кроме того, он поручил предложить инвесторам рассмотреть вопрос не только о модернизации оборудования, но и о замене световых опор.