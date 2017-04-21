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Жители Пензенской области выйдут на субботники 29 апреля

13:05 | 21.04.2017 | ЖКХ

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Пенза, 21 апреля 2017. PenzaNews. Субботники, которые планировалось провести в муниципальных образованиях Пензенской области 22 апреля, состоятся на неделю позже.

Жители Пензенской области выйдут на субботники 29 апреля

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Губернатор Иван Белозерцев подписал распоряжение регионального правительства, в соответствии с которым месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов продлен до 29 апреля.

В заключительный день пройдут субботники в городах и селах региона.

Причиной переноса сроков стала неблагоприятная погода, установившаяся в Пензенской области на текущей неделе. В ночь на минувшую среду, 19 апреля, на газонах, где уже начала зеленеть трава, вновь появился снежный покров. Местами он не растаял до настоящего времени.
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