Жители Пензенской области выйдут на субботники 29 апреля
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Пенза, 21 апреля 2017. PenzaNews. Субботники, которые планировалось провести в муниципальных образованиях Пензенской области 22 апреля, состоятся на неделю позже.
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Губернатор Иван Белозерцев подписал распоряжение регионального правительства, в соответствии с которым месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов продлен до 29 апреля.
В заключительный день пройдут субботники в городах и селах региона.
Причиной переноса сроков стала неблагоприятная погода, установившаяся в Пензенской области на текущей неделе. В ночь на минувшую среду, 19 апреля, на газонах, где уже начала зеленеть трава, вновь появился снежный покров. Местами он не растаял до настоящего времени.