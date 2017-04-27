В Пензе к опрессовке системы теплоснабжения приступят в мае ЖКХ

Пенза, 27 апреля 2017. PenzaNews. Подведение итогов отопительного сезона стало главной темой заседания оперативного штаба по вопросам ЖКХ, которое провел вице-мэр Пензы Юрий Ильин.

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Представители ресурсоснабжающих организаций отчитались о проводимых работах по отключению теплоносителя. Согласно озвученным данным, с начала мая начнется опрессовка системы теплоснабжения.

Заместитель главы администрации Пензы обратил внимание на то, что в первую очередь опрессовка должна пройти на тех улицах, которые попали в программу «Безопасные и качественные дороги».

«Мы на эту тему говорили уже неоднократно. Вы все знаете свои проблемные места. График работ у вас есть. Нельзя допустить разрытий после того, как на проезжей части будет уложен новый асфальт», — подчеркнул Юрий Ильин.

Как сообщает пресс-служба мэрии, также участники совещания наметили план подготовки к следующему отопительному сезону.