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В Пензе управляющая компания оштрафована за шум от насоса в квартире

11:21 | 23.05.2017 | ЖКХ

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Пенза, 23 мая 2017. PenzaNews. Штраф в размере 10 тыс. рублей назначен ООО «Лидер-Сервис» в Пензе, которое признано виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений.

В Пензе управляющая компания оштрафована за шум от насоса в квартире

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«ООО «Лидер-Сервис» является управляющей организацией в многоквартирном жилом доме №126 на улице Ладожской. В ходе проведенной в марте проверки были выявлены нарушения требований санитарного законодательства — уровень звукового давления в жилом помещении квартиры в ночное время при работе насоса горячего водоснабжения и элеваторного узла отопления, расположенного в подвальном помещении превышает нормативные требования», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что ООО «Лидер-сервис» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ.
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