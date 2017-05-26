В Пензе установят пять модульных котельных ЖКХ

Пенза, 26 мая 2017. PenzaNews. Пять новых модульных котельных будет установлено в Пензе в 2017 году. Об этом сообщил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Андрей Гришин в ходе 34-й очередной сессии гордумы в пятницу, 26 мая.

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«В этом году мы планируем установить пять новых модульных котельных», — сказал он.

По словам Андрея Гришина, жители не почувствуют разницы при оплате коммунальных ресурсов, но современные модульные котельные являются более надежными.

«Все тарифы, которые есть на модульных котельных, соответствуют предыдущим тарифам. Это основное правило — если меняется источник, тариф остается такой же, который был», — подчеркнул начальник управления ЖКХ Пензы.

По его словам, реализация намеченных планов не вызывает опасений.

«Мы вносим изменения в схему теплоснабжения. Как только мы ее утвердим в Москве, работы перейдут в активную стадию. Сейчас определены земельные участки», — пояснил Андрей Гришин.