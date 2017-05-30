Жителям Пензы после перерасчета за услуги ЖКХ возвращено 3 млн. рублей ЖКХ

Пенза, 30 мая 2017. PenzaNews. Более 3 млн. рублей возвращено жителям Пензы за неделю в результате перерасчета стоимости услуг ЖКХ, произведенного по предписаниям Госжилстройтехинспекции региона. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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1,8 млн. рублей составляет сумма перерасчета за электроэнергию, потребленную при содержании общего имущества в 29 многоквартирных домах на улицах Карпинского, Фурманова, Кроштадтской, Онежской, Толстого, Лядова, Кижеватова, Воронова, Российской, Тепличной, Собинова, Бородина, Ладожской, Глазунова, проспектах Строителей и Победы.

Кроме того, был произведен перерасчет после одностороннего повышения платы на коэффициент инфляции жителям трех многоквартирных домов — №7 на улице Глазунова, №66 на проспекте Строителей и №14 на улице Медицинской — в сумме 726 тыс. рублей.

За отопление жильцам дома №32 на улице Рахманинова вернули 461 тыс. рублей.

Еще около 131 тыс. рублей составила сумма перерасчета платы за жилищную услугу после исключения дополнительных расходов по ремонту общего имущества в домах №22 на улице Пролетарской и №10 на улице Ставского.