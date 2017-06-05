Замначальника управления ЖКХ Пензы оштрафован за невыполнение требований зампрокурора ЖКХ

Пенза, 5 июня 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей назначено заместителю начальника управления ЖКХ Пензы Михаилу Глушкову за невыполнение законных требований заместителя прокурора.

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«При проведении проверки по обращению гражданина заместителем прокурора Ленинского района в адрес главы администрации Пензы было направлено требование о предоставлении в установленный срок информации и документов. Ответ на требование поступил на 5 дней позже установленного срока без приложения документов, указанных в требовании», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что по повторному требованию из администрации города был получен ответ, не содержащий запрашиваемой информации и необходимых документов.

«Установлено, что подготовка ответа была поручена начальнику управления ЖКХ Пензы Андрею Гришину. В связи с его уходом в отпуск исполнение его обязанностей возлагалось на заместителя. В нарушение требований федерального закона исполняющим обязанности начальника управления ЖКХ Пензы были подготовлены ненадлежащие ответы на требования заместителя прокурора Ленинского района с нарушением установленного срока», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, в отношении этого должностного лица было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ «Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении».

«Необходимые для разрешения обращения гражданина документы прокуратурой района были получены», — резюмировала Светлана Артамонова.