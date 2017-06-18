00:00:29 Понедельник, 19 июня
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
«iВолга-2017» Пензенская делегация на окружном форуме в Самарской области

В Пензе прокуратура требует в срочном порядке расселить дом на улице Ударной

16:43 | 18.06.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 18 июня 2017. PenzaNews. Прокурор Октябрьского района Пензы подготовил предостережение мэру Виктору Кувайцеву о необходимости принятия срочных мер, направленных на предупреждение причинения вреда здоровью жильцов дома №35 на улице Ударной, где в ночь на 18 июня рухнула стена. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензе прокуратура требует в срочном порядке расселить дом на улице Ударной. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для оценки ситуации в уголовно-правовом порядке информация направлена в органы Следственного комитета Российской Федерации», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, признанный аварийным дом планировалось расселить до 31 декабря 2026 года.

Читайте также

Два подъезда дома №35 на улице Ударной в Пензе отключат от коммуникаций и оградят

«После частичного обрушения в декабре 2016 года были проведены проверки. После принятия мер прокурорского реагирования администрацией Пензы и ЖЭМУП №7 было обеспечено экспертное исследование дома, внесены изменения в заключение межведомственной комиссии, а сроки расселения и сноса дома сокращены на 4 года — до 2022 и 2023 годов соответственно», — пояснила Светлана Артамонова.

Она отметила, что, посчитав эти меры недостаточными, прокурор Ленинского района Пензы обратился в суд с требованием о признании незаконным решения мэрии об установлении сроков расселения и возложении на нее обязанности незамедлительно расселить дом.

«Административное исковое заявление находится на рассмотрении», — уточнила собеседница агентства.
Актуальное
Читайте также
Виктор Кувайцев ознакомился с работой Международной школы Казани Два подъезда дома №35 на улице Ударной в Пензе отключат от коммуникаций и оградят
В селе Сумы при пожаре в сарае погибла женщина В доме №35 на улице Ударной в Пензе рухнула стена в первом подъезде
Две команды из Пензы вошли в тройки лучших по итогам группового этапа Кубка России Виктор Кувайцев поздравил пензенских медработников с профессиональным праздником
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама