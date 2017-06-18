В Пензе прокуратура требует в срочном порядке расселить дом на улице Ударной ЖКХ

Пенза, 18 июня 2017. PenzaNews. Прокурор Октябрьского района Пензы подготовил предостережение мэру Виктору Кувайцеву о необходимости принятия срочных мер, направленных на предупреждение причинения вреда здоровью жильцов дома №35 на улице Ударной, где в ночь на 18 июня рухнула стена. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Для оценки ситуации в уголовно-правовом порядке информация направлена в органы Следственного комитета Российской Федерации», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, признанный аварийным дом планировалось расселить до 31 декабря 2026 года.

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«После частичного обрушения в декабре 2016 года были проведены проверки. После принятия мер прокурорского реагирования администрацией Пензы и ЖЭМУП №7 было обеспечено экспертное исследование дома, внесены изменения в заключение межведомственной комиссии, а сроки расселения и сноса дома сокращены на 4 года — до 2022 и 2023 годов соответственно», — пояснила Светлана Артамонова.

Она отметила, что, посчитав эти меры недостаточными, прокурор Ленинского района Пензы обратился в суд с требованием о признании незаконным решения мэрии об установлении сроков расселения и возложении на нее обязанности незамедлительно расселить дом.

«Административное исковое заявление находится на рассмотрении», — уточнила собеседница агентства.