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Некоторые села под Пензой на время останутся без газа из-за ремонтных работ

12:49 | 20.06.2017 | ЖКХ

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Пенза, 20 июня 2017. PenzaNews. Некоторые села, расположенные в Пензенском районе Пензенской области, останутся без газоснабжения в период с 6.00 четверга, 6 июля, до 20.00 следующего дня.

Некоторые села под Пензой на время останутся без газа из-за ремонтных работ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Это связано с проведением ремонта специалистами ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» и последующими пусконаладочными работами ОАО «Газпром газораспределение Пенза».

Ожидается, что плановое отключение затронет абонентов, проживающих в селах Князевка, Алферьевка, Казеевка, Камайка, Ленино, Калинино, Надеждино, Большая Валяевка, Оленевка, Соловцовка, Воскресеновка, деревнях Ключи, Лемзяйка, Ленинка, Новая и Старая Каменка, Ольшанка, Ивановка, Танеевка, Александровка, на станции Ардым, в поселках Ардымский и Березовая роща, а также населенном пункте Второе Отделение и садоводческом товариществе Малиновка.
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