Некоторые села под Пензой на время останутся без газа из-за ремонтных работ ЖКХ Пенза, 20 июня 2017. PenzaNews. Некоторые села, расположенные в Пензенском районе Пензенской области, останутся без газоснабжения в период с 6.00 четверга, 6 июля, до 20.00 следующего дня. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Это связано с проведением ремонта специалистами ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» и последующими пусконаладочными работами ОАО «Газпром газораспределение Пенза». Ожидается, что плановое отключение затронет абонентов, проживающих в селах Князевка, Алферьевка, Казеевка, Камайка, Ленино, Калинино, Надеждино, Большая Валяевка, Оленевка, Соловцовка, Воскресеновка, деревнях Ключи, Лемзяйка, Ленинка, Новая и Старая Каменка, Ольшанка, Ивановка, Танеевка, Александровка, на станции Ардым, в поселках Ардымский и Березовая роща, а также населенном пункте Второе Отделение и садоводческом товариществе Малиновка. Нашли ошибку в тексте?

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