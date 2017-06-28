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Управляющая компания оштрафована за мусор у контейнерной площадки на Южной поляне

14:36 | 28.06.2017 | ЖКХ

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Пенза, 28 июня 2017. PenzaNews. ООО «МУП Первомайского района» заплатит штраф в размере 10 тыс. рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических требований при содержании контейнерной площадки, установленной по адресу: Пенза, улица Калинина 117А.

Управляющая компания оштрафована за мусор у контейнерной площадки на Южной поляне. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Пензенской области, 24 апреля в ходе административного расследования было установлено, что территория рядом с контейнерной площадкой содержится в неудовлетворительном состоянии — поблизости находились крупногабаритные, строительные и твердые бытовые отходы.

Таким образом, управляющая компания, не обеспечившая порядок на вверенной территории, допустила административное правонарушение, за которое ей судом было назначено наказание в виде штрафа.
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