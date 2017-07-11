Мэр Пензы поручил усилить контроль за ремонтом теплосетей ЖКХ

Пенза, 11 июля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил усилить контроль за сроками и качеством ремонта теплосетей, который выполняет компания «Т Плюс».

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«Ремонт тепловых сетей должен быть завершен в срок. Мы не можем допустить повторения ситуации прошлого года, когда нужно начинать отопительный сезон, а сети еще не готовы», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 11 июля.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, также в ходе него обсуждался вопрос создания в Пензе единой теплоснабжающей организации, которая позволила бы муниципалитету уйти от многомиллионных долгов при расчете за поставленные ресурсы.

Решение этой задачи осложняется многочисленными юридическими процедурами, которые требуется соблюсти.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2017 году работы по ремонту теплосетей в Пензе стартовали раньше обычного с учетом необходимости реализации мероприятий, предусмотренных приоритетным проектом «Безопасные и качественные дороги».