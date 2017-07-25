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Вице-мэр Пензы потребовал заасфальтировать подходы к пешеходным переходам

14:50 | 25.07.2017 | ЖКХ

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Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин призвал представителей подрядных компаний заасфальтировать подходы к тем пешеходным переходам, которые были перенесены и теперь упираются в газон.

Вице-мэр Пензы потребовал заасфальтировать подходы к пешеходным переходам

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Необходимо заасфальтировать подходы к пешеходным переходам. Сейчас у вас получается, что, перейдя дорогу, люди попадают на газон», — отметил он в ходе объезда участков, ремонтируемых в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

В свою очередь вице-мэр Андрей Шевченко потребовал обратить внимание на поддержание благоустройства вдоль проезжей части, особенно там, где ремонт дорог уже завершен.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в рамках объезда Юрий Ильин и Андрей Шевченко посетили проспект Победы, улицы Лазо, Коммунистическую, Циолковского, Беляева и некоторые другие.
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