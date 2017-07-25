Жителей Наровчатского, Вадинского и Спасского районов предупредили об отключении газа ЖКХ

Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. Жителей некоторых населенных пунктов Наровчатского, Вадинского и Спасского районов Пензенской области ждет плановое отключение газа.

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Как сообщается на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Пенза», это связано с необходимостью проведения ремонтных работ специалистами компании «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Планируется, что отключение затронет абонентов, проживающих в Наровчатском районе. Во вторник, 8 августа, на время останутся без газа жители сел Большой Чердак, Вьюнки, Кадыковка, Мумарье, Орловка, Паны, Плесковка, Савинки, Садовое, Студенец, Суркино и Телешовка, а 9 августа — сел Наровчат, Мелюковка, Азарапино, Ачасьево, Большая Кавендра, Виляйки, Казеевка, Малая Кавендра, Масловка, Михайлово-Тезиково, Новые Пичуры, Потодеево, Рождествено-Тезиково, Сканово, Шиловка, поселков Красный Восток и Октябрьский, а также деревень Александровка, Грачевка и Рузвель.

Во вторник, 15 августа, ремонтные работы будут проводиться в Вадинском районе — в селах Вадинск, Большая Лука, Каргалей, Кармалейка, Ключи, Рахмановка, Ртищево, Серго-Поливаново, Ягановка, а также деревнях Аткино, Лопатино, Свищево, Тенево и Умет.

В среду, 16 августа, будет приостановлено газоснабжение абонентов, проживающих в Спасском районе — селах Ахлебинино, Баранчеевка, Веденяпино, Дубровки, Зубово, Монастырское, Новозубово, Рузаново, Русский Пимбур, Русский Шелдаис, Татарский Шелдаис, Цепаево, Белоозерка и поселке Красный Восток, а также в Вадинском — селах Выборное, Татарская Лака и деревне Мочалейка.

Ожидается, что ремонт будет проводиться в период с 8.00 до 17.00.