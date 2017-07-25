21:46:31 Вторник, 25 июля
НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017 Сабантуй-2017

Жителей Наровчатского, Вадинского и Спасского районов предупредили об отключении газа

17:48 | 25.07.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. Жителей некоторых населенных пунктов Наровчатского, Вадинского и Спасского районов Пензенской области ждет плановое отключение газа.

Жителей Наровчатского, Вадинского и Спасского районов предупредили об отключении газа

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Пенза», это связано с необходимостью проведения ремонтных работ специалистами компании «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Планируется, что отключение затронет абонентов, проживающих в Наровчатском районе. Во вторник, 8 августа, на время останутся без газа жители сел Большой Чердак, Вьюнки, Кадыковка, Мумарье, Орловка, Паны, Плесковка, Савинки, Садовое, Студенец, Суркино и Телешовка, а 9 августа — сел Наровчат, Мелюковка, Азарапино, Ачасьево, Большая Кавендра, Виляйки, Казеевка, Малая Кавендра, Масловка, Михайлово-Тезиково, Новые Пичуры, Потодеево, Рождествено-Тезиково, Сканово, Шиловка, поселков Красный Восток и Октябрьский, а также деревень Александровка, Грачевка и Рузвель.

Во вторник, 15 августа, ремонтные работы будут проводиться в Вадинском районе — в селах Вадинск, Большая Лука, Каргалей, Кармалейка, Ключи, Рахмановка, Ртищево, Серго-Поливаново, Ягановка, а также деревнях Аткино, Лопатино, Свищево, Тенево и Умет.

В среду, 16 августа, будет приостановлено газоснабжение абонентов, проживающих в Спасском районе — селах Ахлебинино, Баранчеевка, Веденяпино, Дубровки, Зубово, Монастырское, Новозубово, Рузаново, Русский Пимбур, Русский Шелдаис, Татарский Шелдаис, Цепаево, Белоозерка и поселке Красный Восток, а также в Вадинском — селах Выборное, Татарская Лака и деревне Мочалейка.

Ожидается, что ремонт будет проводиться в период с 8.00 до 17.00.
Актуальное
Читайте также
Олег Ягов призвал ускорить темпы капремонта гимназии №216 «Дидакт» в Заречном В Пензе с улицы Маркина украден мусорный контейнер весом почти 80 кг
В пензенском СМИ опубликовали фотографию, содержащую в названии файла мат Жительница Пензенской области арестована на 10 суток за неуплату алиментов
Делегация из Белоруссии познакомится в Пензе с разработками в сфере погранбезопасности Пензенцы купаются на «Чистых прудах», несмотря на запрет
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама