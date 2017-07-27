Порыв на Набережной реки Мойки в Пензе произошел на бесхозяйной теплосети — прокуратура ЖКХ

Пенза, 27 июля 2017. PenzaNews. Порыв вблизи дома №41В на улице Набережной реки Мойки в Пензе, из-за которого 19 июля из-под земли забил фонтан высотой с пятиэтажный дом, произошел на бесхозяйной теплосети. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила и.о. старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Мария Зимина.

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«В ходе прокурорской проверки установлено, что инцидент произошел после проведения плановых мероприятий ОАО «Т Плюс теплосеть Пенза». До проведения работ была ограничена подача воды жильцам восьми близлежащих домов. По окончании проводимых мероприятий водоснабжение было восстановлено, однако это повлекло порыв рядом расположенных бесхозяйных теплосетей», — пояснила собеседница агентства.

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Она отметила, что ранее суд обязал администрацию Пензы поставить на учет в качестве бесхозяйной теплосеть, на которой произошла авария.

«Данная работа должна быть окончена в срок до 31 декабря 2017 года», — уточнила собеседница агентства.

По ее словам, исполнение решения суда находится на особом контроле прокуратуры Ленинского района.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в результате коммунальной аварии на улице Набережная реки Мойки в Пензе было повреждено несколько автомобилей, поскольку вместе с водой в воздух летели камни и куски асфальта.