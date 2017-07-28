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Мэр Пензы потребовал начинать работы по благоустройству дворов до 6.00

14:25 | 28.07.2017 | ЖКХ

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Пенза, 28 июля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев потребовал ежедневно начинать работы по благоустройству дворов не позднее 6.00.

Мэр Пензы потребовал начинать работы по благоустройству дворов до 6.00

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Объемы большие, а сроки ограничены, поэтому нельзя терять ни минуты. Выходить на объекты нужно ежедневно и не позже 6.00», — сказал он в ходе совещания в пятницу, 28 июля.

Глава администрации Пензы потребовал, чтобы городское управление ЖКХ осуществляло тщательный контроль за работами.

«Вы ответственны за контроль над подрядчиками. Главам районных администраций необходимо держать связь с жильцами домов, обговаривать все нюансы с председателями ТСЖ, ЖСК, УК», — отметил он.

Виктор Кувайцев также сообщил о намеренности лично проводить утренние инспекции по дворам.

По словам и.о. начальника управления ЖКХ Пензы Михаила Глушков, в настоящее время ООО «Экодорстрой» приступило к благоустройству дворов на улицах Антонова, 5 и 17; Клары Цеткин, 25; Герцена, 12, 12А и 14; Саранской, 7.

Он уточнил, что к работам также приступили сотрудники ООО «Колизей» во дворах на улицах Воронова, 2; Кижеватова, 33; Терновского, 164 и 166.

Михаил Глушков добавил, что в Ленинском районе работы будет выполнять ООО «Дорожное строительство», а в Октябрьском — подрядчик будет определен до конца дня, сообщает пресс-служба мэрии.
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