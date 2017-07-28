Мэр Пензы потребовал начинать работы по благоустройству дворов до 6.00 ЖКХ

Пенза, 28 июля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев потребовал ежедневно начинать работы по благоустройству дворов не позднее 6.00.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Объемы большие, а сроки ограничены, поэтому нельзя терять ни минуты. Выходить на объекты нужно ежедневно и не позже 6.00», — сказал он в ходе совещания в пятницу, 28 июля.

Глава администрации Пензы потребовал, чтобы городское управление ЖКХ осуществляло тщательный контроль за работами.

«Вы ответственны за контроль над подрядчиками. Главам районных администраций необходимо держать связь с жильцами домов, обговаривать все нюансы с председателями ТСЖ, ЖСК, УК», — отметил он.

Виктор Кувайцев также сообщил о намеренности лично проводить утренние инспекции по дворам.

По словам и.о. начальника управления ЖКХ Пензы Михаила Глушков, в настоящее время ООО «Экодорстрой» приступило к благоустройству дворов на улицах Антонова, 5 и 17; Клары Цеткин, 25; Герцена, 12, 12А и 14; Саранской, 7.

Он уточнил, что к работам также приступили сотрудники ООО «Колизей» во дворах на улицах Воронова, 2; Кижеватова, 33; Терновского, 164 и 166.

Михаил Глушков добавил, что в Ленинском районе работы будет выполнять ООО «Дорожное строительство», а в Октябрьском — подрядчик будет определен до конца дня, сообщает пресс-служба мэрии.