В Пензенской области создан проект программы по формированию комфортной среды до 2022 года ЖКХ

Пенза, 5 августа 2017. PenzaNews. Проект программы «Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области на 2018–2022 годы» опубликован для дальнейшего обсуждения на сайте управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

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Согласно паспорту программы, ее участниками смогут стать муниципальные образования Пензенской области, на территории которых расположены поселения численностью не менее 1 тыс. жителей, при наличии в них многоквартирных домов.

В качестве основной цели указано повышение качества и комфорта городской среды на территории региона.

Достичь ее планируется, решив две основные задачи — сформировав единые ключевые подходы и приоритеты к созданию комфортной городской среды, а также создав универсальные механизмы вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию соответствующих мероприятий.

Как отмечается в описании программы, в Пензенской области общее количество дворовых территорий многоквартирных домов составляет 4 тыс. 609 единиц. Из них благоустроенных — полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения — лишь 1 тыс. 259.

На приведение дворов в порядок планируется направить не менее 2/3 средств программы.

При этом в минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий намечено включить ремонт проездов, обеспечение освещения, установку скамеек и урн, в дополнительный — оборудование детских и спортивных площадок, парковок и озеленение территорий.

В проекте приводится перечень дворовых территорий, которые предлагается благоустроить в ближайшие пять лет. Так, в Пензе их насчитывается 2 тыс. 416.

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Общее количество муниципальных территорий общего пользования — парков, скверов, набережных и так далее — составляет 379 единиц. 80% из них нуждаются в благоустройстве. На эти цели предлагается направить не менее 1/3 объема средств.

Согласно проекту, предполагаемые объемы финансирования программы на весь период превышают 1,5 млрд. рублей, из них средства федерального бюджета, по прогнозу, составят около 1,4 млрд. рублей. Оставшиеся суммы выделят регион и муниципалитеты.

Публичные обсуждения проекта программы продлятся по 28 августа. Свои предложения и замечания необходимо отразить в специальной форме, также опубликованной на сайте управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона, и направить в ведомство любым удобным способом.