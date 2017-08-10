В Пензенской области ухудшилось качество питьевой воды ЖКХ

Пенза, 10 августа 2017. PenzaNews. Качество питьевой воды ухудшилось в Пензенской области по итогам первого полугодия 2017 года как по санитарно-химическим, так и по микробиологическим показателям. Об этом свидетельствуют данные регионального управления Роспотребнадзора.

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Если по итогам 2016 года удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям по водопроводной сети, составлял 7,2%, то по итогам шести месяцев 2017 года этот показатель достиг 10,2%.

В семи муниципальных образованиях он превышает среднеобластное значение. Это город Кузнецк, а также Пензенский, Бессоновский, Шемышейский, Вадинский, Кузнецкий и Мокшанский районы.

По микробиологическим показателям по итогам 2016 года не отвечало требованиям 3,6% проб. По итогам первого полугодия 2017-го данный показатель вырос до 4,1%.

Среднеобластные значения превышены в 11 муниципальных образованиях — Земетчинском, Наровчатском, Лунинском, Башмаковском, Бессоновском, Белинском, Неверкинском, Шемышейском, Сосновоборском, Пачелмском и Каменском районах.

По данным Роспотребнадзора, основными причинами снижения качества воды являются техническая изношенность водопроводных сетей и сооружений, медленные темпы их замены, а также несоблюдение зон санитарной охраны водоисточников и низкий уровень эксплуатации систем и сооружений водопроводного хозяйства.