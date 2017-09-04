В Пензе до 25 сентября решат вопросы с отоплением домов на улицах Пархоменко и Октябрьской ЖКХ

Пенза, 4 сентября 2017. PenzaNews. Вопросы, касающиеся отопления домов №7 на улице Пархоменко и №7 на улице Октябрьской в Пензе, намечено решить в сентябре. Об этом сообщил зампред регионального правительства Дмитрий Семенов.

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«В связи с выводом из эксплуатации угольной котельной, расположенной по адресу: улица Мостовая, 32А, и тепловых сетей ОАО «РЖД» ведутся работы по переводу многоквартирного дома №7 на улице Пархоменко на индивидуальную газовую котельную с котлами наружного размещения. Срок завершения работ — до 25 сентября», — пояснил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 4 сентября.

По словам Дмитрия Семенова, дом №7 на улице Октябрьской подключают к централизованному теплоснабжению со строительством 300 метров сетей в связи с выводом из эксплуатации сетей техникума железнодорожного транспорта.

«Начаты работы 29 августа, срок завершения — до 25 сентября», — уточнил он.