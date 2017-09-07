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Жительница Иссы пожаловалась губернатору на отсутствие канализации в двух домах

14:25 | 07.09.2017 | ЖКХ

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Пенза, 7 сентября 2017. PenzaNews. Жительница рабочего поселка Исса Пензенской области Людмила Силантьева обратилась к губернатору Ивану Белозерцеву с просьбой оказать содействие в решении проблемы с подключением двух многоквартирных домов к канализации.

Жительница Иссы пожаловалась губернатору на отсутствие канализации в двух домах

Фото: Pnzreg.ru

В ходе личного приема граждан в четверг, 7 сентября, женщина пояснила, что на этапе строительства данная возможность была предусмотрена, но на протяжении 40 лет она так и не реализована.

Иван Белозерцев дал поручение немедленно приступить к разработке проектно-сметной документации на проведение работ.

«Два дома 40 лет без канализования! Необходимо в срочном порядке решить эту проблему, оказать людям помощь. На условиях софинансирования из областного бюджета будут выделены средства, чтобы уже весной начать работы по подключению домов к центральному коллектору», — цитирует губернатора пресс-служба регионального правительства.
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