В Пензе жители 100 домов страдают от отсутствия горячей воды ЖКХ

Пенза, 12 сентября 2017. PenzaNews. 100 домов остается без горячей воды в связи с работами, выполняемыми специалистами компаний «Т Плюс» и МКП «Теплоснабжение города Пензы». Такие данные озвучены на совещании, состоявшемся в мэрии во вторник, 12 сентября.

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По словам представителя ПАО «Т Плюс», из-за работ на теплосетях горячее водоснабжение отсутствует в 81 жилом доме, а к предстоящей среде, 13 сентября, их количество, как ожидается, сократится до 61.

По линии муниципального предприятия горячей воды нет в 19 домах. Ее подачу планируется возобновить в 14-ти из них до вечера вторника, 12 сентября.

По мнению главы администрации Пензы Виктора Кувайцева, с учетом объемов отключения в выходные дни была организована недостаточная работа.

«Времени [до старта отопительного сезона] остается все меньше, должна быть видна динамика. […] На улице установилась хорошая погода. За это время нужно успеть многое сделать, потом просто не позволят условия», — цитирует главу администрации города пресс-служба мэрии.