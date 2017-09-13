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В Пензенской области администрация сельсовета оштрафована за некачественную воду

08:14 | 13.09.2017 | ЖКХ

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Пенза, 13 сентября 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения постановление Кузнецкого районного суда, которым администрация Яснополянского сельсовета признана виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде.

В Пензенской области администрация сельсовета оштрафована за некачественную воду

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«15 июня были взяты пробы из артезианской скважины №1, расположенной в районе улицы Тихой в селе Пионер, и из водопроводного крана одного из домов по улице Овражной. Согласно лабораторным исследованиям, образцы воды из крана не соответствовали требованиям СанПиНа по содержанию железа — 2,49 мг/л при нормативе не более 0,3 мг/л, и цветности — 31 градус при гигиеническом нормативе не более 20», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она уточнила, что образец воды, отобранной из скважины, также превышает допустимые показатели по запаху, привкусу, цветности, мутности, содержанию железа.

«В результате в отношении юридического лица был составлен протокол об административном правонарушении, с которым представитель сельсовета не согласился. В судебном заседании он пояснил, что в бюджете Яснополянского сельсовета отсутствуют денежные средства на мероприятия по очистке воды, в том числе и на установку станции обезжелезивания», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, Кузнецкий районный суд признал администрацию сельсовета виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.
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