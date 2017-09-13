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На полигоне «Пензаэнерго» начала работу выставка электрооборудования и спецтехники

15:45 | 13.09.2017 | ЖКХ

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Пенза, 13 сентября 2017. PenzaNews. Выставка электрооборудования, средств защиты и спецтехники начала работу на базе учебно-тренировочного полигона филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Пензаэнерго» в рамках XIV международных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей.

На полигоне «Пензаэнерго» начала работу выставка электрооборудования и спецтехники

Фото: пресс-служба компании «Пензаэнерго»

Свою продукцию представили более 35 отечественных и зарубежных поставщиков и производителей, среди которых немало давних партнеров электроэнергетических компаний стран СНГ.

В их числе — компания «Группа ГАЗ», ООО «Энергоконтракт-Поволжье», ЗАО «ГК Электрощит ТМ Самара», ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока», ООО «Карабелли С.р.л.», ООО «Таврида Электрик Самара», ООО «РусКомТранс», ООО «Чайка-НН» и другие.

Как отметил заместитель генерального директора по технической политике ПАО «Россети» Валерий Гордиенко, это традиционное мероприятие, проводимое в рамках как всероссийских, так и международных соревнований.

Фото: пресс-служба компании «Пензаэнерго»

«Выставка позволяет представителям государств стран СНГ ознакомиться с современным электрооборудованием, которое производится в том числе и российскими компаниями. Это особенно важно в условиях тех задач, которые стоят по импортозамещению. Важно, чтобы то оборудование, которое сейчас применяется, как в РФ, так и в странах СНГ, отвечало единым требованиям, имело единый типаж. Это позволит нам в дальнейшем совместно организовывать эксплуатацию систем, взаимодействовать в обеспечении надежного электроснабжения», — сказал он.

Валерий Гордиенко добавил, что представленная на выставке продукция представляет большой интерес для участников.

Гости мероприятия получили возможность познакомиться с новыми разработками в области электроэнергетики, в том числе снаряжением для работ на высоте, системами подъема на опоры воздушных линий, а также оценить предлагаемую одежду и обувь.

Фото: пресс-служба компании «Пензаэнерго»

Значительная часть выставки отведена под энергооборудование для распределительных сетей и подстанций. Здесь можно увидеть кабельно-проводниковую продукцию, трансформаторы тока, вакуумные реклоузеры, трансформаторы напряжения, изоляторы, пункты коммерческого учета, разрядники, линейную арматуру и многое другое.

Фото: пресс-служба компании «Пензаэнерго»

Отдельно представлен автотранспорт — автогидроподъемники, краны-манипуляторы, опоровозы, передвижные электротехнические и диагностические лаборатории.

Выставка будет работать на полигоне в течение двух дней.
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