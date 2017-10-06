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ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ Ответы мэра Пензы Виктора Кувайцева на вопросы читателей ИА «PenzaNews»

В Пензе аварийные бригады помогут в пуске тепла

10:39 | 06.10.2017 | ЖКХ

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Пенза, 6 октября 2017. PenzaNews. Аварийно-ремонтные бригады будут сформированы в Пензе для оказания помощи теплоснабжающим организациям при завершении ремонта сетей и ликвидации порывов при подаче тепла.

В Пензе аварийные бригады помогут в пуске тепла

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы надеемся, что это в значительной мере поможет улучшить ситуацию», — пояснил вице-мэр по городскому хозяйству Юрий Ильин.

Он отметил, что продление сроков ремонта на теплосетях, в частности, ПАО «Т Плюс», сильно осложнило ситуацию с отоплением, сообщает пресс-служба горадминистрации.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данным на вечер четверга, 5 октября, теплоноситель подан в Пензе в 2 тыс. 865 жилых домов из 3 тыс. 32, или 94%.

Тепло поступило в 94% городских учреждений здравоохранения и 96% — образования. Городские объекты культуры обеспечены теплом на 88%, соцсферы — на 71%, спорта — на 94%.

Теплоснабжение расположенных в Пензе объектов, подведомственных областным министерствам, осуществляется в следующем объеме: на 83% завершена подача тепла в учреждения Минтруда, на 100% — Минспорта и на 78% Минобразования.
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