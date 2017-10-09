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Директор СМУП «Пензалифт» Виктор Воробьев покинул свой пост

10:01 | 09.10.2017 | ЖКХ

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Пенза, 9 октября 2017. PenzaNews. Виктор Воробьев, возглавлявший около двух лет СМУП «Пензалифт», где дебиторская задолженность достигла почти 100 млн. рублей из-за нарушения платежной дисциплины со стороны потребителей услуг, покинул свой пост.

Директор СМУП «Пензалифт» Виктор Воробьев покинул свой пост

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» руководитель пресс-службы администрации Пензы Татьяна Резепова, данная информация была озвучена в ходе аппаратного совещания, которое провел мэр Виктор Кувайцев в понедельник, 9 октября.

По ее словам, в минувшие выходные он провел встречу с коллективом СМУП «Пензалифт», главной темой которой стали вопросы эффективности деятельности организации.

Биография

Воробьев Виктор Николаевич

Татьяна Резепова отметила, что в ходе совещания в мэрии Виктор Кувайцев обратился к представителям финансового управления Пензы и контрольно-счетной палаты с просьбой провести детальную проверку предприятия с целью поиска путей его оздоровления.

Собеседница агентства добавила также, что мэр Пензы крайне недоволен тем фактом, что ответственные лица, в том числе его заместитель, курирующий вопросы деятельности таких предприятий, как СМУП «Пензалифт», своевременно не обратили должного внимания на ситуацию, в результате чего образовалась многомиллионная дебиторская задолженность.

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», 3 октября было зарегистрировано ООО «Пензалифтремонт» («ПЛР»). Его учредителями стали семь человек: Юрий и Александр Толстоуховы, Людмила Куракина, Екатерина Авдонина, Павел и Сергей Корчагины, а также сын бывшего директора СМУП «Пензалифт» Андрей Воробьев, который и возглавил новую организацию.

По мнению осведомленных источников, главной целью регистрации компании может являться желание отдельных лиц передать по заниженной стоимости активы муниципального предприятия в частные руки, а также увести за собой часть персонала и клиентов, что в итоге лишит городской бюджет поступлений от деятельности СМУП «Пензалифт» в прежнем объеме.

В пользу такого возможного сценария развития событий говорит, в частности, то, что в качестве адреса регистрации ООО «Пензалифтремонт» выбран дом №4 на улице Бородина, возведением которого занималась компания «Пензастрой». Этой строительной организации, как сообщают источники, СМУП «Пензалифт» оказывало услуги по монтажу, пусконаладке и диспетчеризации лифтов, однако требовать деньги с контрагента якобы не спешило, в результате чего стала образовываться задолженность.

Кроме того, в том же доме в Арбеково зарегистрировано ООО «Пензастрой-Сервис», директором и основным учредителем которого является Юрий Толстоухов: у него 60% доли компании. Основным видом деятельности организации является управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

По официально неподтвержденным сведениям, ситуацией с муниципальным предприятием «Пензалифт» уже заинтересовались в управлении ФСБ РФ по Пензенской области.
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