Старт отопительного сезона в Пензе прошел относительно гладко — директор филиала «Т Плюс» ЖКХ

Пенза, 11 октября 2017. PenzaNews. Старт отопительного сезона в Пензе в 2017 году прошел более гладко, чем предыдущей осенью. Такое мнение высказал директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Суслов.

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«Хотя и сейчас появляются дефекты на тепловых сетях, они быстро устраняются, и мы укладываемся в нормативные сроки», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в среду, 11 октября.

Александр Суслов напомнил, что этим летом в теплосети Пензы было вложено около 350 млн. рублей, в рамках инвестиционной и ремонтной программ произведена замена примерно 10 км сетей магистральных трубопроводов.

«Для сравнения: МКП «Теплоснабжение [города Пензы]» заменило 10 км своих — внутриквартальных — сетей. Это несопоставимые объемы. Диаметр труб у нас — 600–700 мм, а там — как мы называем, «солома», — отметил директор филиала ПАО «Т Плюс».

Он обратил внимание на то, что с учетом примерно 80-процентного износа при таких объемах финансирования потребуется не менее 7 лет для приведения сетей в нормативное состояние, поэтому компания «Т Плюс» разработала инвестпрограмму, предусматривающую на предстоящие три года — 2018, 2019 и 2020 — вложения в объеме примерно 1 млрд. рублей.

«Администрацией Пензы она была согласована и направлена в региональную энергетическую комиссию. Мы сейчас ждем утверждения этой программы и включения ее в тарифное соглашение», — пояснил Александр Суслов.

По его словам, подана заявка на пересмотр тарифа на тепловую энергию на будущий год, однако появившаяся в некоторых СМИ информация об его увеличении на 300% не соответствует действительности.

В свою очередь руководитель Пензенского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров, который также принимал участие во встрече с журналистами, отметил, что у ПАО «Т Плюс» на сегодняшний день тариф на теплоэнергию для населения Пензы является самым низким в Поволжье.

Он уточнил, что тариф ниже, чем у МКП «Теплоснабжение города Пензы» на 21%, а также чем у АО «Пензтеплоснабжение» и других организаций — на 35–40%.

«В тарифе, который составляет 1 тыс. 98 рублей, 70% «сидит» только топливная составляющая за газ. [...] Мы в свою очередь газовикам денежные средства не должны, как и всем поставщикам», — подчеркнул руководитель филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Вместе с тем Павел Овчаров обратил внимание на то, что просроченная дебиторская задолженность компании достигла 1 млрд. 505 млн. рублей, причем 97% суммы приходится на МКП «Теплоснабжение города Пензы».

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«В администрации [Пензы] подчеркивают, что текущие долги гасятся. Нет! Ситуация немножко не такая. За год МКП «Теплоснабжение» накопило 460 млн. рублей», — сказал он, уточнив, что если на 1 сентября 2016 года задолженность составляла 1 млрд. 15 млн. рублей, то на аналогичную дату 2017-го — 1 млрд. 475 млн. рублей.

Комментируя информацию о заключенных с муниципальным предприятием мировых соглашениях, Павел Овчаров пояснил, что по ним предоставлена отсрочка, однако долг все равно придется гасить.

Он уточнил, что в мировом соглашении за январь значится сумма 178 млн. рублей, отсрочка оплаты до 31 декабря 2017 года; за февраль — 304 млн. рублей и та же дата, за март — 274 млн. рублей, отсрочка до 20 февраля 2018 года.

В связи с озвученными данными Александр Суслов и Павел Овчаров призвали представителей мэрии Пензы и правительства региона к конструктивному диалогу в целях обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей.