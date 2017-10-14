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В Пензе решено создать комиссию для оценки ущерба, нанесенного коммунальной аварией

16:05 | 14.10.2017 | ЖКХ

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Пенза, 14 октября 2017. PenzaNews. Комиссионная группа будет создана в Пензе для оценки ущерба, причиненного коммунальной аварией, которая привела к повреждению радиаторов отопления в квартирах домов на улицах Кижеватова и Воронова. Соответствующее решение принято в ходе совещания, которое состоялось на базе ОАО «Жилье-19» в субботу, 14 октября.

В Пензе решено создать комиссию для оценки ущерба, нанесенного коммунальной аварией

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В частности, в комиссию войдут представители управляющей компании, МКП Теплоснабжение», управления ЖКХ города, ПАО «Т Плюс» и СПАО «Ингосстрах».

Директор Мордовского филиала группы компаний «Т Плюс» Александр Суслов отметил, что произошедшая авария является страховым случаем.

В адрес страховой компании уже направлено официальное письмо от представителя ПАО «Т Плюс», в котором детально изложена суть проблемы, номер страхового полиса и контактное лицо для связи и организации осмотра поврежденного имущества, сообщает пресс-служба мэрии.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в минувшую пятницу, 13 октября, на 5-й насосной станции, принадлежащей ПАО «Т Плюс Теплосеть Пенза» засорилась трубка регулятора обратного давления, что вызвало резкое повышение давления и повреждение радиаторов в МКД.

В связи с этим проведено внеочередное заседание оперативного штаба по подготовке к отопительному сезону.

По данным на вечер 13 октября, негативные последствия зафиксированы в 98 квартирах 28 жилых домов. К работе оперативно были привлечены 12 бригад.

Из резерва предприятия выделены батареи центрального отопления и денежные средства для покупки необходимых материалов.
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