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В Пензе после коммунальной аварии заменили 130 радиаторов в 31 доме

09:07 | 15.10.2017 | ЖКХ

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Пенза, 15 октября 2017. PenzaNews. Замена 130 радиаторов отопления произведена в 31 многоквартирном доме Пензы после коммунальной аварии, произошедшей в минувшую пятницу, 13 октября, которая привела к повреждению батарей в квартирах на улицах Кижеватова и Воронова. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

В Пензе после коммунальной аварии заменили 130 радиаторов в 31 доме

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Спасибо всем, кто координировал работы, осуществлял контроль. Ситуация в очередной раз доказала, что у нас есть люди, на которых можно положиться при возникновении нештатных ситуаций», — отметил он, выражая благодарность сотрудникам коммунальных предприятий.

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, к настоящему времени все последствия аварии устранены, теплоноситель поступает в дома. 10 квартир пока не обследовано, так как жильцы в них отсутствуют.

Ранее была создана комиссия для оценки ущерба, причиненного коммунальной аварии. В компанию «Ингосстрах» направлены материалы, в которых изложена суть страхового случая.
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