Мэр остался доволен ходом работ по строительству водопровода в Лесном ЖКХ

Пенза, 22 октября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев отметил дисциплинированность и ответственность представителей подрядной организации «Техстрой», которая занимается строительством водопровода в поселке Лесном.

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«Компания выполняет поставленную задачу — работы ведутся в ежедневном режиме, количество специалистов, задействованных на объекте, увеличено вдвое», — отметил он в ходе рабочего выезда в воскресенье, 22 октября.

Специалисты проинформировали мэра, что технические сложности вызывает обустройство проколов через плотину в районе исправительной колонии №8, однако на данном этапе удается выдерживать график в рамках контракта.

Как сообщает пресс-служба администрации города, на данный момент рабочие выполняют устройство стен резервуаров. Из 2,7 км водопровода проложено около 2 км.