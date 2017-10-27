В Пензе за зиму планируется организовать раздельный сбор мусора ЖКХ

Пенза, 27 октября 2017. PenzaNews. Раздельный сбор мусора планируется организовать в Пензе до конца зимы. Об этом заявил мэр Виктор Кувайцев.

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«Надо это делать повсеместно. Я планирую со своими подчиненными эту работу провести. Я думаю, что мы обязательно за зимний период времени это сделаем, в том числе и на тех контейнерных площадках, которые у нас есть в жилом секторе», — пояснил глава администрации города в ходе 38-й очередной сессии гордумы в пятницу, 27 октября.

Мэр отметил, что необходимо с раннего возраста прививать людям культуру сортировки отходов.

«Мы договорились, что каждый детский сад вновь открывающийся имеет возможность раздельного сбора. Нам надо каждого ребенка приучить к тому, чтобы он знал: вот это контейнер для стекла, это — для железной банки, а это — для макулатуры», — пояснил Виктор Кувайцев.

В свою очередь начальник управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин сообщил, что в городе на данный момент установлено 240 контейнеров для раздельного сбора мусора.

«Коммерческая организация «Пензавторсырье» закупила специальную технику, которая вывозит эти контейнеры; купила новые контейнеры с крышками и с замками», — сказал он.