Компанию, которая займется ликвидацией свалки в Заре, определят 13 ноября ЖКХ

Пенза, 9 ноября 2017. PenzaNews. Электронный аукцион на выполнение работ по вывозу бытовых и строительных отходов с несанкционированной свалки в микрорайоне Заря города Пензы, а также по дальнейшему благоустройству территории в районе улиц Новоселов и Магистральной, состоится в предстоящий понедельник, 13 ноября.

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Преимущества при определении исполнителя будут иметь субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 1 млн. 971 тыс. рублей. Источником финансирования являются средства городского бюджета.

Работы, которые предстоит провести на площади 73 га, необходимо выполнить до 20 декабря.

Предполагается, что мусор с территории несанкционированной свалки будет вывезен на полигон, расположенный по адресу: Пенза, улица Осенняя, 5.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 28 сентября на сессии пензенской гордумы было выделено почти 2 млн. рублей на приведение в порядок территории в микрорайоне Заря, где нелегально складируются отходы.

По словам начальника управления ЖКХ города Андрея Гришина, ликвидировать эту свалку необходимо по требованию прокуратуры в рамках исполнения решения суда.