Жильцы разваливающегося дома на Ударной в Пензе препятствуют отключению газа ЖКХ

Пенза, 20 ноября 2017. PenzaNews. Люди, которые остаются жить в аварийном доме №35 на улице Ударной в Пензе, где утром в понедельник, 20 ноября, произошло очередное обрушение, препятствуют работе сотрудников газовой службы. Об этом сообщил начальник управления ЖКХ города Андрей Гришин.

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«Две семьи, которые в настоящее время проживают в четвертом и шестом подъездах дома №35 по улице Ударной, переселяться в маневренный фонд категорически отказываются, препятствуют сотрудникам газовой службы, которые прибыли на место для отключения подачи бытового газа в здании, чтобы исключить вероятность взрыва», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Андрей Гришин непосредственно следит за ходом работ по ликвидации последствий обрушения на месте, ситуация находится на личном контроле мэра Виктора Кувайцева.

Комментируя сложившуюся ситуацию, заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин пояснил, что власти в текущем году провели комплексное расселение жильцов, что позволило избежать несчастных случаев.

«В настоящее время дом представляет опасность для других строений, в том числе и жилых из-за близкого расположения. Проект сноса дома готов. Задержка только в гражданах, которые не хотят покинуть аварийный дом», — сказал он.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 4-этажный шестиподъездный кирпичный дом №35 на улице Ударной в Пензе был построен в 1963 году.

В феврале 2017 года здесь рухнул балкон, в июне — левое крыло в подъезде №1, 20 ноября — произошло обрушение второго подъезда.



Основная часть жильцов была расселена — подъезды №№1, 2, 3 и 5 пустуют. Вместе с тем две семьи категорически отказываются освобождать комнаты в подъездах №4 и №6.

Мэрия пыталась переселить их в маневренный фонд через суд, однако производство по иску было прекращено.