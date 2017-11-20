Очевидец рассказал об обрушении части 4-этажного дома в Пензе ЖКХ

Пенза, 20 ноября 2017. PenzaNews. Один из четырех жителей аварийного многоквартирного дома №35 на улице Ударной в Пензе Олег Фролков стал очевидцем обрушения части не до конца расселенного здания, которое произошло в понедельник, 20 ноября.

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«Я утром выходил — мне надо было к стоматологу, спускался на первый этаж подъезда и услышал на улице грохот. Вышел и увидел около второго подъезда столб пыли», — рассказал он журналистам.

Мужчина добавил, что сразу же сфотографировал разрушения с помощью мобильного телефона.

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«Потом подошел, увидел, что левое крыло второго подъезда и часть правого крыла первого подъезда обрушились, дом «сложился» полностью с первого до четвертого этажа», — отметил Олег Фролков.

По словам жильца аварийного дома, оставаться внутри страшно, однако пока его семье не предложен вариант, который бы устроил и его самого, и жену, и дочь.

«Что она [дочь], что супруга не согласны на маневренный фонд, только на отдельную свою квартиру в собственность», — пояснил мужчина, добавив при этом, что лично он переехал бы в муниципальную квартиру «с определенными гарантиями».