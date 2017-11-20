EN
17:40:02 Понедельник, 20 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Очевидец рассказал об обрушении части 4-этажного дома в Пензе

15:17 | 20.11.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 20 ноября 2017. PenzaNews. Один из четырех жителей аварийного многоквартирного дома №35 на улице Ударной в Пензе Олег Фролков стал очевидцем обрушения части не до конца расселенного здания, которое произошло в понедельник, 20 ноября.

Очевидец рассказал об обрушении части 4-этажного дома в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я утром выходил — мне надо было к стоматологу, спускался на первый этаж подъезда и услышал на улице грохот. Вышел и увидел около второго подъезда столб пыли», — рассказал он журналистам.

Мужчина добавил, что сразу же сфотографировал разрушения с помощью мобильного телефона.

Читайте также

В Пензе две семьи не желают уезжать из разрушающегося 4-этажного дома

«Потом подошел, увидел, что левое крыло второго подъезда и часть правого крыла первого подъезда обрушились, дом «сложился» полностью с первого до четвертого этажа», — отметил Олег Фролков.

По словам жильца аварийного дома, оставаться внутри страшно, однако пока его семье не предложен вариант, который бы устроил и его самого, и жену, и дочь.

«Что она [дочь], что супруга не согласны на маневренный фонд, только на отдельную свою квартиру в собственность», — пояснил мужчина, добавив при этом, что лично он переехал бы в муниципальную квартиру «с определенными гарантиями».
Актуальное
Читайте также
В Пензе многоквартирный дом после обрушения отключен от газа Пензенские перевозчики наказаны за лишних пассажиров в маршрутках №33 и №75
Под Пензой обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением В Пензенскую область поступит еще две машины скорой помощи
Первенство России по спортивной гимнастике пройдет в Пензе с 22 по 25 ноября Под Пензой по факту смертельного ДТП с участием фуры организована проверка
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама