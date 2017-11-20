Глава Пензы и начальник УЖКХ не смогли убедить людей съехать из разрушающегося дома ЖКХ

Пенза, 20 ноября 2017. PenzaNews. Глава города Валерий Савельев и начальник управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин лично попытались убедить жильцов аварийного многоквартирного дома №35 на улице Ударной, где 20 ноября произошло очередное обрушение, освободить занимаемые комнаты, однако переговоры не дали результата.

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Прибыв на место происшествия вскоре после того, как рухнула часть межэтажных перекрытий и кирпичной кладки, Андрей Гришин напомнил Валерию Савельеву и журналистам, что Мария Фролкова, которая вместе с супругом, дочерью и соседкой из другого подъезда отказывается переезжать, уже осматривала жилые помещения в маневренном фонде.

«Мы предлагаем уже в очередной раз разные варианты: Ленинградская [дом №8А на улице Ленинградской] не устраивает, есть другой маневренный фонд — на 5-м Виноградном [проезде]. Мы готовы все свободные комнаты, которые есть, показать, чтобы они могли сделать свой выбор», — пояснил он.

На это Мария Фролкова заявила, что она через год станет бездомной.

«Нет, спасибо. Я к такому не готова. […] Еще раз говорю — маневренный фонд я не рассматриваю. Он [дом на улице Ударной] аварийный, но мой дом — я здесь собственник [семья Фролковых занимает комнаты №3 и №5 в подъезде №6 общей площадью 34,5 кв. метра]», — отметила женщина.

В связи с этим Валерий Савельев поинтересовался у Андрея Гришина, можно ли предложить людям альтернативные варианты.

«Пока у нас других вариантов нет, но у нас есть много разных комнат в разных домах [маневренного фонда]», — пояснил начальник управления ЖКХ Пензы.

После этого Андрей Гришин прямо спросил у Марии Фролковой, что она предлагает.

«Ничего не предлагаю. У меня есть жилье — аварийное, но жилье. С декабря по март мне его предлагали реконструировать, говорили, что дом простоит 100 лет. Пусть стоит! На мой век хватит. […] Его ремонтировать надо было в 2003 году, когда дому было 50 лет. Вот тогда ремонт был целесообразен», — сказала женщина.

Затем выяснить истинные намерения жительницы аварийного дома попытался Валерий Савельев.

«А Вы-то как хотите?» — спросил он.

«А Вы золотая рыбка?» — ответила Мария Фролкова вопросом на вопрос.

По ее словам, то, что она хочет, «предложить город не может».

Вразумить женщину попытался ее супруг Олег Фролков, который обратил внимание на то, что сейчас самый подходящий момент озвучить свои требования.

Недолго думая, Мария Фролкова заявила, что настаивает на строительстве на этом же месте нового дома, квартиры в котором будут предоставлены собственникам жилья в разрушающемся здании.

«Ну, может, такое и будет, но для этого время нужно. […] Чтобы здесь построить, нужно разрушить, а вам нужно переехать в другое место», — отметил глава города.

В свою очередь Андрей Гришин уточнил, что «такого не будет», поскольку для реализации подобного проекта необходим инвестор.

«За 9–10 месяцев это уже второе обрушение здания. Мы видим, что там дальше произошло отслоение кладки, в следующем подъезде балкон отходит», — сказал он, обратив внимание на небезопасность строения.

В продолжение переговоров Валерий Савельев в очередной раз пояснил, что представители власти готовы помочь жильцам переехать из аварийного дома, однако Мария Фролкова на каждую фразу чиновников реагировала ироничной репликой.

«Куда я перееду? В Ваше жилье, а Вы — в маневренный фонд? Вы хорошо говорите, но за меня решать не надо», — сказала она, обращаясь к главе города.

Затем к беседе вновь подключился супруг женщины.

«Я тебе сказал, что маневренный фонд можно рассматривать только при наличии письменных гарантий», — отметил Олег Фролков, обращаясь к жене, которая выступала в роли основного переговорщика с представителями власти, однако она категорически возражала против этой идеи.

Тогда мужчина высказал свое предложение напрямую Валерию Савельеву.

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«Мое мнение — нам нужна, как минимум, двухкомнатная квартира, потому что мы трое людей, во-первых. Во-вторых, мы разного пола. Нам однокомнатная никак не пойдет. Муниципальная, может быть, квартира. Я, может быть, соглашусь с определенными гарантиями — что мы в какой-то срок получим свое жилье», — сказал он.

В ответ на это Андрей Гришин пояснил, что в сложившейся ситуации городская власть имеет лишь один законный способ помочь жильцам — выделить комнаты или квартиры в маневренном фонде, однако двухкомнатных не предусмотрено.

Спустя несколько минут стало ясно, что жильцы не готовы рассматривать предлагаемые варианты.

«Невозможно разговаривать», — констатировал глава города Пензы.