Появились фото с места обрушения части многоквартирного дома в Пензе ЖКХ

Пенза, 20 ноября 2017. PenzaNews. Обрушение части не до конца расселенного аварийного многоквартирного дома №35 на улице Ударной в Пензе произошло с первого по четвертый этажи: вниз рухнули перекрытия, а также кирпичная кладка.

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На снимках, сделанных вскоре после случившегося, видно, что в некоторых квартирах еще осталась мебель жильцов.

Территория многоквартирного дома, в котором по своей воле остаются жить две семьи — всего четыре человека, не желающие переезжать в маневренный фонд, огорожена.

На металлическом заборе размещено объявление, в котором людей призывают проявлять осторожность.

Сразу после очередного обрушения к месту происшествия прибыли сотрудники полиции и представители власти, которые вновь предложили жильцам переехать в маневренный фонд.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», многоквартирный четырехэтажный дом №35 на улице Ударной в Пензе 1963 года постройки состоит из шести подъездов.

18 декабря 2016 года обрушилась часть кирпичной кладки в подъезде №1.

5 февраля рухнул балкон одной из квартир первого подъезда, в конце марта обвалилась кирпичная кладка и вывалилось окно, в ночь на 18 июня произошло обрушение левого крыла в расселенном подъезде №1, а 20 ноября новые разрушения затронули первый и второй подъезды.

До настоящего времени в доме живут две семьи — четыре человека. Они занимают комнаты в подъездах №4 и №6, остальные — №№1, 2, 3 и 5 — на данный момент пустуют.