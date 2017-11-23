Прокуратура добивается приема платежей на спецсчета в четырех пензенских компаниях ЖКХ

Пенза, 23 ноября 2017. PenzaNews. Нарушения правил приема платежей от физических лиц выявлены пензенской прокуратурой в ООО «РЦ «Жилсервис», МУП «Жилсервис по общестроительным работам в жилищном хозяйстве» по обслуживанию жилого фонда, ООО «МУП Октябрьского района» и ООО «УК «Жилсервис».

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«Установлено, что вопреки требованиям федерального закона «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» платежным агентом ООО «РЦ «Жилсервис» платежи от потребителей услуг, предоставляемых поставщиками в лице МУП «Жилсервис по общестроительным работам в жилищном хозяйстве» по ОЖФ, ООО «МУП Октябрьского района», ООО «УК «Жилсервис», принимались на расчетные счета, не являющиеся специальными», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что эти управляющие организации также принимали платежи от расчетного центра «Жилсервис» не на спецсчета.

«В отношении руководителей всех четырех организаций прокурором возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 15.1 КоАП РФ «Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, а также нарушение требований об использовании специальных банковских счетов», — уточнила собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что виновные должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 4 тыс. рублей каждый, руководителям организаций внесены представления об устранении нарушений, которые находятся на рассмотрении.