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Водоснабжение на Шуисте полностью восстановлено

09:20 | 29.11.2017 | ЖКХ

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Пенза, 29 ноября 2017. PenzaNews. Водоснабжение жилых домов, двух детских садов и школы в микрорайоне Шуист города Пензы, приостановленное из-за коммунальной аварии, полностью восстановлено. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

Водоснабжение на Шуисте полностью восстановлено

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Во вторник, 28 ноября, около 15.00 произошел порыв на сетях холодного водоснабжения в районе микрорайона Шуист. Работы по устранению порыва были завершены в течение 3 часов», — сказали в администрации города.

В пресс-службе уточнили, что вода поступила в дома горожан в 18.20.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», из-за порыва на трубе диаметром 500 мм, произошедшего на территории частного домовладения, без холодного водоснабжения остались два детских сада, одна школа многоквартирные и частные дома на улицах Колхозной, Медицинской, Дружбы, Клары Цеткин и 1-м проезде Димитрова.

Ход работ по ликвидации коммунальной аварии проконтролировал глава города Валерий Савельев.

В тот же день прокуратура Железнодорожного района Пензы начала проверку по факту случившегося.
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