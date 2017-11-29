Водоснабжение на Шуисте полностью восстановлено ЖКХ

Пенза, 29 ноября 2017. PenzaNews. Водоснабжение жилых домов, двух детских садов и школы в микрорайоне Шуист города Пензы, приостановленное из-за коммунальной аварии, полностью восстановлено. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

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«Во вторник, 28 ноября, около 15.00 произошел порыв на сетях холодного водоснабжения в районе микрорайона Шуист. Работы по устранению порыва были завершены в течение 3 часов», — сказали в администрации города.

В пресс-службе уточнили, что вода поступила в дома горожан в 18.20.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», из-за порыва на трубе диаметром 500 мм, произошедшего на территории частного домовладения, без холодного водоснабжения остались два детских сада, одна школа многоквартирные и частные дома на улицах Колхозной, Медицинской, Дружбы, Клары Цеткин и 1-м проезде Димитрова.

Ход работ по ликвидации коммунальной аварии проконтролировал глава города Валерий Савельев.

В тот же день прокуратура Железнодорожного района Пензы начала проверку по факту случившегося.