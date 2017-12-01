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Компания «Т Плюс» в Пензе добилась законного права на тарифы для конечных потребителей

12:37 | 01.12.2017 | ЖКХ

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Пенза, 1 декабря 2017. PenzaNews. Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области впервые с 2014 года утвердило тариф для конечных потребителей ПАО «Т Плюс».

Компания «Т Плюс» в Пензе добилась законного права на тарифы для конечных потребителей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В результате данного решения с 1 декабря 2017 года функции единой теплоснабжающей организации (ЕТО) Пензы в полном объеме будет исполнять «Т Плюс», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе компании.

В организации подчеркнули, что тарифы на тепловую энергию для потребителей в зоне обслуживания ПАО «Т Плюс» и МКП «Теплоснабжение города Пензы» с 1 декабря не поменяются.

«Данное решение позволит потребителям производить расчеты за тепловую энергию непосредственно ресурсоснабжающей организации, исключая перепродавца. Сокращение срока получения денежных средств ПАО «Т Плюс» приведет к снижению кредитной нагрузки на предприятие и позволит без задержек финансировать ремонт и модернизацию тепловых сетей», — пояснили в пресс-службе, отметив, что результатом затянувшегося решения по данному вопросу стало увеличение дебиторской задолженности МКП «Теплоснабжение города Пензы» перед энергетиками до 1 млрд. 664 млн. рублей.

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В «Т Плюс» обратили внимание на то, что установление конечного тарифа продиктовано действующим законодательством, а также конструктивными взаимоотношениями между компанией и руководством региона.

«Т Плюс» планирует и в дальнейшем продолжать долгосрочную программу по модернизации тепловых сетей Пензы. Напомним, что только в 2017 году в ремонт и реконструкцию тепловых сетей города компания вложила из собственных средств 350 млн. рублей и заменила более 10 км тепломагистралей», — добавили в пресс-службе.

Функции единой теплоснабжающей организации (ЕТО) ПАО «Т Плюс» определены приказом министерства энергетики РФ 30 августа 2016 года №868 в схеме теплоснабжения города Пензы на период до 2031 года.
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