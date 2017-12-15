«Т Плюс» продолжит инвестировать в теплосети — Денис Паслер ЖКХ

Пенза, 15 декабря 2017. PenzaNews. Группа «Т Плюс» продолжит в 2018 году инвестировать в теплосети во всех регионах присутствия, в том числе в Пензе. Об этом сообщил председатель правления ПАО «Т Плюс» Денис Паслер.

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«В следующем году планы у нас еще больше, чем в этом, то есть предусматривается стабильно высокий объем инвестиций в ближайшие годы», — сказал он в ходе общения с журналистами в режиме видеоконференцсвязи.

Денис Паслер обратил внимание на то, что проблема высокого износа сетей актуальна для всей России, однако в ряде регионов она стоит особенно остро.

«Сети в Саратове, в Пензе, в Кирове, нужно отметить, одни из самых, наверное, проблемных», — уточнил руководитель группы «Т Плюс».

Комментируя тот факт, что управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области впервые с 2014 года утвердило тариф для конечных потребителей ПАО «Т Плюс», Денис Паслер сказал, что, по сути, это техническое решение, которое «должно было состояться давным-давно в силу закона».

Он добавил также, что ведомство согласовало инвестиционную программу в сфере теплоснабжения на 2018–2020 годы.

По словам председателя правления ПАО «Т Плюс», для конечных потребителей по большому счету ничего не изменится, так как есть предельный индекс платы граждан, который регулируется государством и не может быть превышен.

Вместе с тем Денис Паслер выразил уверенность в том, что эта мера позволит стабилизировать ситуацию с собираемостью денежных средств, которая напрямую влияет на инвестиции в теплосети.

«Решение регулятора [управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области] абсолютно законное. Это однозначно. Статус мы свой получили [единой теплоснабжающей организации], который должен был прийти к нам еще в 2014 году, абсолютно законно», — подчеркнул он.

В свою очередь директор филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Александр Суслов, который также участвовал в видеоконференции, уточнил, что в 2018 году в теплосети Пензы планируется вложить около 240 млн. рублей в рамках инвестиционной программы, а также еще примерно 75 млн. рублей — в рамках ремонтной.

По его словам, по инвестпрограмме намечено переложить 12 участков сетей общей протяженностью около 5 км.

Александр Суслов добавил, что «Т Плюс» постоянно выходит с предложениями о мерах, которые позволят обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей, в их числе — проведение в Пензе полноценных температурных испытаний перед окончанием отопительного сезона.