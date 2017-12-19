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ФАС усмотрела нарушения в отказе МУП по очистке города утилизировать отходы

09:07 | 19.12.2017 | ЖКХ

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Пенза, 19 декабря 2017. PenzaNews. Управление ФАС России по Пензенской области усмотрело признаки нарушения законодательства о защите конкуренции в действиях МУП по очистке города, которое отказалось принимать от нескольких организаций отходы на захоронение.

ФАС усмотрела нарушения в отказе МУП по очистке города утилизировать отходы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В пензенское УФАС России поступили обращения от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по сбору и транспортированию твердых бытовых отходов на территории Пензы, Заречного и Бессоновского района в отношении муниципального унитарного предприятия по очистке города по вопросу расторжения договоров на оказание услуг по утилизации или захоронению твердых бытовых отходов», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе антимонопольного ведомства.

В УФАС отметили, что действия МУПа оказались экономически и технологически необоснованными.

«Основания для направления МУП по очистке города в адрес хозяйствующих субъектов указанных уведомлений отсутствовали. Прекращение договорных отношений […] приведет к невозможности им исполнять свои обязательства по заключенным договорам на оказание услуг по сбору и вывозу ТБО, что повлечет или может повлечь ущемление их интересов», — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что в отношении МУП по очистке города возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, рассмотрение которого назначено на 25 января 2018 года.
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