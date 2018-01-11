Завезена первая партия оборудования для станции обезжелезивания воды в Кузнецке ЖКХ

Кузнецк, 11 января 2018. PenzaNews. Первая партия оборудования для станции обезжелезивания, которую компания «УСП Компьюлинк» должна построить на южном водозаборе в Кузнецке Пензенской области в рамках концессионного соглашения, завезена на объект. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления ЖКХ и гражданской защиты населения.

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«Начат монтаж технологической линии. На этой неделе специалисты приступят к работам по подведению коммуникаций», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что одновременно ведется строительство канализационно-насосной станции в районе Откормсовхоза.

«Завершается прокладка магистралей — осталось пройти менее 200 метров. На следующей неделе планируется начать монтаж самой станции», — сказали в управлении, уточнив, что работы на обоих объектах должны быть закончены в феврале.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», депутаты собрания представителей Кузнецка Пензенской области приняли решение о заключении концессионного соглашения в отношении централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения города с компанией «УСП Компьюлинк» еще в июне 2017 года.

По его условиям, концессионер за счет собственных средств должен построить две станции обезжелезивания воды мощностью 10 тыс. кубометров в сутки и канализационно-насосную станцию в течение 2017–2018 годов. Общая сумма вложений оценивается в 160 млн. рублей.

Предполагается, что компания возьмет в концессию принадлежащие городу производственно-технологические комплексы и сети водоснабжения и водоотведения. Имущество при этом остается в собственности Кузнецка. Соглашение рассчитано на 23 года. После истечения этого срока новые объекты перейдут в собственность города.

Начало строительства станции обезжелезивания несколько затянулось и было начато лишь в сентябре 2017 года.