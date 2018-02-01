Власти Пензы призвали убрать машины с обочин ЖКХ

Пенза, 1 февраля 2018. PenzaNews. Представители мэрии Пензы призвали владельцев легковых и грузовых машин, оставленных вдоль дорог, убрать с обочин транспорт, препятствующий качественной уборке снега.

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«Администрация Пензы обращается к владельцам легковых и грузовых автомобилей с просьбой переместить транспортные средства в места, позволяющее хранить их без создания помех в организации благоустройства территории города», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии в четверг, 1 февраля.

В нем отмечается, что оставленный на длительное время транспорт регулярно можно увидеть на проспекте Победы, на улицах Минской, Тернопольской, Ладожской, Клары Цеткин, Коммунистической, Леонова и Ударной.

«Остановка и стоянка транспортных средств, согласно правилам дорожного движения, в данных местах не запрещена, однако наличие автомобилей создает определенные неудобства в благоустройстве и препятствует механизированной уборке», — поясняется в тексте.