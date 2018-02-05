В Октябрьском районе Пензы на борьбу со снегом вышли более 200 дворников — мэрия ЖКХ

Пенза, 5 февраля 2018. PenzaNews. Более 200 дворников и 23 трактора задействованы в уборке мокрого снега на территории Октябрьского района Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Организованы работы по очистке внутридворовых территорий, проездов, пешеходных дорожек от снега, а также по обработке песко-соляной смесью внутриквартальных проездов и тротуаров», — сказали в городской администрации.

В пресс-службе уточнили, что к настоящему времени очищена территория частного сектора на улицах Сузюмова, Счастливой, Барышникова, Рамеева, Мозжухина, Прохладной, Изумрудной, Звездной, Земляничной, а также проезды Мозжухина, дороги в районе школ №73 и №74, гимназии №13 и некоторые другие.

В мэрии добавили, что наряду с подрядными организациями свой вклад в уборку района вносят работники МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» и «Пензадормост».