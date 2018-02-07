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В Кузнецке хотели совместить выборы президента и проектов благоустройства, но передумали

13:23 | 07.02.2018 | ЖКХ

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Кузнецк, 7 февраля 2018. PenzaNews. Администрация второго по величине города Пензенской области — Кузнецка, изначально сообщившая, что рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» состоится в день выборов президента РФ 18 марта, отказалась от этих планов.

В Кузнецке хотели совместить выборы президента и проектов благоустройства, но передумали

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Утвержден список общественных территорий Кузнецка, претендующих на участие в программе «Формирование комфортной городской среды». […] Решением конкурсной комиссии в список для голосования включены 16 территорий. В день выборов президента РФ в зданиях для голосования будут размещены баннеры с информацией об этих территориях. И каждый избиратель может проголосовать за ту территорию, благоустройство которой посчитает наиболее значимой для города», — говорилось в сообщении, опубликованном на сайте администрации Кузнецка в среду, 7 февраля.

Тот факт, что рейтинговое голосование состоится именно 18 марта, ИА «PenzaNews» подтвердила главный специалист отдела городского хозяйства мэрии Ксения Каравайкина.

Вместе с тем она пояснила, что пункты для голосования будут действовать не на самих избирательных участках, но в непосредственной близости от них и в то же время — «для удобства жителей».

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Менее чем через час информация на сайте администрации Кузнецка была скорректирована. В частности, из текста исчезла фраза про день выборов президента РФ в привязке к проведению голосования за проекты благоустройства.

Как пояснила Ксения Каравайкина, «сегодня в Пензе состоялось селекторное совещание, посвященное этой тематике, и ситуация поменялась».

«Выборы [общественных территорий] будут не в день голосования. Они будут по упрощенной системе», — сказала собеседница агентства.

При этом назвать новую дату проведения рейтингового голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» она затруднилась.
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