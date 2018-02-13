Мэр Пензы пригрозил увольнениями за плохую очистку тротуаров ЖКХ

Пенза, 13 февраля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев пригрозил ответственным лицам увольнениями в связи с ненадлежащей организацией работ по очистке тротуаров от наледи.

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«Должны быть реальные очевидные сдвиги в работе по очистке тротуаров ото льда и ремонте дорожного полотна. В противном случае в начале следующей недели будут приняты соответствующие кадровые решения», — сказал он в ходе совещания в мэрии во вторник, 13 февраля.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, Виктор Кувайцев определил круг задач, которые работники коммунальных служб должны выполнить до конца недели, а также рекомендовал изучить опыт соседних регионов по ликвидации последствий чрезвычайных погодных условий.