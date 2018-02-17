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Мэр Пензы призвал готовить город к весеннему паводку

11:56 | 17.02.2018 | ЖКХ

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Пенза, 17 февраля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал очистить город от максимального количества снега в преддверии весеннего таяния.

Мэр Пензы призвал готовить город к весеннему паводку

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Нужно вывозить снег с улично-дорожной сети города и с муниципального парковочного пространства в круглосуточном режиме, необходимо готовить город к весеннему паводку», — сказал он заместителю начальника МУП «Пензадормост» Максиму Иванкину в ходе совещания в мэрии в субботу, 17 февраля.

Виктор Кувайцев отметил, что центральные дороги города очищены хорошо, а второстепенные нужно убирать добросовестнее.

Фоторепортаж

Работа снегоплавильной установки

«Пешеходные дорожки и тротуары обработаны, но наледь еще остается на многих участках», — добавил мэр.

По данным МУП «Пензадормост», за ночь вывезено более 2,5 тыс. кубометров снега с улиц Советской, Суворова, Красной и Терновского. В этой работе было задействовано 25 самосвалов.

Снегоплавильная станция за минувшие сутки переработала 386 кубометров снега, сообщает пресс-служба администрации Пензы.
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